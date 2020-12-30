Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Bu millet sizi bekliyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir.

"Beklediğimiz o sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir.

"SANAT HIRSIZLIKLARININ YÜZLERE VURULDUĞU BİR ÇAĞDA YAŞIYORUZ"

"Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat ortamının değişime uğradığı, sanat hırsızlıklarının yüzlere vurulduğu bir çağda yaşıyoruz.

"BU MİLLET SİZİ BEKLİYOR"

"Her neredeyseniz gönül eri sanatçılar, bu millet estetik manada küllerinden dirilmek, yitik hazinesine yeniden kavuşmak için sizi bekliyor.

"Özdemir Erdoğan ilhamını kendi birikimimizden alarak yarım asrı aşkın zamandır müzik icra eden bir müzisyendir. Toplumun bütün kesimlerine aynı heyecanı aktarmaya çalışmıştır.

"İsmail Kara, İslami ilimlerde özgün çalışmalarıyla adından söz ettiren bir hocamızdır.

"Derviş Zaim, Türk sinemasının milli bir kimlikle varlığını sürdürebilmesi için büyük mücadeleler veren bir sanatçımızdır.

"İbrahim Tenekeci, dilinde ve üslubunda her zaman sadeliği hissettiğimiz kardeşimize edebiyat ödülünü takdim edeceğiz.

"Eskiden bir çok ilimde ihtisas sahibi olanlara hezarfen derlerdi. Necmettin Okyay 20. asrın hezarfenlerindendir. Hocamız ebruda kendi geliştirdiği yöntemle Necmettin Ebrusu denilen bir yöntemin sahibidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında da, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ni takdim ettiğimiz kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımızı yürekten tebrik ediyorum. Sanatımıza yaptıkları katkılardan ötürü kendilerine ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.