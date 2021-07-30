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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son çalışmalarla ilgili, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Etiketler erdoğan orman yangın
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