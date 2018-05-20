Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suikast açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkelerini ziyareti sırasında kendisine yönelik suikast yapılabileceğine yönelik istihbaratın MİT'ten geldiğini söyledi.

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İzzetbegovic, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Basın toplantısının soru-cevap kısmında NTV muhabiri Serkan Kaya, Erdoğan'a Balkanlar ziyareti sırasında kendisine suikast düzenlenebileceği ihbarını sordu.

Haberin kendisine MİT'ten ulaştığını söyleyen Erdoğan, "Haber ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler operasyonlar, bizi bu yoldan alıkoyamaz" dedi.

Erdoğan, "Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan, burada eğer görüşmek, buluşmak istediği bir liderle görüşemezse, buluşamazsa benim için doğru bir şey olmaz. Biz kendileriyle burada buluşacağız. Planımız çok farklı bir plandır. Yolumuza çıktığımız zaman yılmadan devam ederiz, 15 Temmuz'daki gibi" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"İkili ticaret hacmimizde hedef 1 milyar dolar. Bunu yükseltecek irade iki tarafta da var.

FETÖ, toplumun her alanına kollarını dolamış, bir ahtapot gibi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu alandaki mücadele ise büyük çaba gerektiriyor. FETÖ'nün Bosna Hersek'teki yapılanmasının da karşılıklı çabalarla kısa zamanda sonlandırılmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü iş birliğine açığız.

Ülkemizin Bosna Hersek'in refahı, birliği ve ekonomik kalkınması dışında hiçbir gizli gündemi yoktur, asla da olmamıştır.

8 bin ton bize et gönderilmesi konusunu az buluyorum. Bu konuda daha önce de söylediğimiz gibi 15 bin tona kadar marjımız var. Bu ciddi manada Bosna Hersek'te bir istihdam alanı doğuracaktır."

''Erdoğan'a Balkanlar ziyaretinde suikast'' ihbarı