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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TikTok sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TikTok sürprizi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, popüler sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı.

‘rtedijital’ kullanıcı adıyla açılan hesapta, Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor. 

Kısa süre önce açılan hesabı 100 bine yakın kişi takip ediyor.

Paylaşılan videolar arasında en çok izlenen ise Erdoğan'ın Sincan'da karanfillerle karşılanmasına ait görüntüler oldu.

Etiketler recep tayyip erdoğan tiktok
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