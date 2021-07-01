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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programımıza kurban bağışında bulundu." ifadelerine yer verdi.

Etiketler erdoğan kurban bayramı bağış
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