Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Bulut için bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, iletisinde, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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