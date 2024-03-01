Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Antalya Diplomasi Forumu, dünyanın dört bir yanından 147 ülkenin temsilcisini ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Türkmenistan, Macaristan, Bosna Hersek ve Cibuti liderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.



ERDOĞAN, RADEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan ilişkileri, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin çatışmaları ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasında özellikle savunma sanayii ve enerji alanlarında işbirliğinin artırılması ve diğer alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Bulgaristan ile kara yoluyla LNG ihracatı, tecrübe paylaşımı ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Ukrayna-Rusya hem İsrail-Filistin meselelerinde çatışmaların bölgeye yayılmasını engellemeyi öncelediğini, sorunların diyalog ve barış yoluyla çözülmesi için azami gayret sarf ettiğini söyledi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GURBANKULU BERDİMUHAMEDOV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbankulu Berdimuhamedov ile Antalya'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail’in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.



ERDOĞAN CİBUTİ CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan daha sonra Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.



ERDOĞAN, BOSNA-HERSEK SIRP KESİMİ BAŞKANI DODİK İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik ile Antalya’da görüştü. Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğini son derece önemsediğini ve tüm sorunların çözümünün diyalogdan geçtiğine inandığını söyledi. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ESVATİNİ KRALI 3.MSWATİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da, Esvatini Kralı 3.Mswati ile görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Afrika’nın tamamına “kazan-kazan” anlayışıyla yaklaştığını ve bunun devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye-Macaristan ilişkileri, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO’nun genişleme süreci ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında ekonomiden savunma sanayiine, enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda iyi ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak ortaya koyduğu soykırım girişiminin engellenmesinin tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu, artık İsrail tarafından göz göre göre yok edilen masum Filistin halkının çığlığının görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm çatışma alanlarında barıştan yana olduğunu ve bunun için güçlü adımlar atılmaya devam edileceğini ortaya koydu.

Kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis hazır bulundu.