Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnında öptü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında 9 aylık Aya ve Ahmed isimli ikiz bebeklerini, eşini ve ailesinden 13 üyeyi kaybeden Suriyeli Abdülhamid el-Yusuf ile görüştü. Erdoğan, aileye başsağlığı dileklerini ilettirken, Abdülhamid el-Yusuf da teşekkür ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öptü.

Dünyada olay yaratan ve herkesin konuştuğu ikiz bebeklerin babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la böyle görüntülendi.



Erdoğan, İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninin ardından, Adana'daki toplu açılış törenine katılmak üzere Hatay Havalimanı'na geçti.

Burada, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında 9 aylık Aya ve Ahmed isimli ikiz bebeklerini, eşini ve ailesinden 13 üyeyi kaybeden Suriyeli Abdülhamid el-Yusuf ile görüştü.

Abdülhamid el-Yusuf, dün gece Türkiye'ye yola çıkmasının hemen öncesinde AA'ya konuştu. Yusuf, "Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Yusuf, dün gece yola çıkmak için hazırlık yaptığı sırada evinde, AA muhabirine konuştu.

Yusuf, "Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan. Umarız ki mesajımız, tüm dünyaya ulaşır." diyerek, cep telefonundan bebeklerinin fotoğraflarını gösterdi.