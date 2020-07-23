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  3. 23 Temmuz 2020 22:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı

86 yıl sonra yarın kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti sırasında freskleri kapatacak perde detayı da ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı
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Ayasofya'da fresklerin namaza engel olup olmayacağı konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda bu sorunun yanıtı ortaya çıktı. Ayasofya'da freskleri kapatacak bir perde düzeneğinin kurulduğu görüldü.

NAMAZ SIRASINDA PERDE KAPANACAK

Fresk ve mozaiklerin namaz sırasında sinema sektöründe kullanılan perde sistemine benzer bir ‘yelken perde’ sistemiyle kapatılacak. ilk etapta giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ile 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri için kullanılacak elektronik raylı sistem perde bir dakikada açılıp, bir dakikada kapanacak. İlk aşamada düşünülen ışık teknolojisinden ise bin yıllık eserlere zarar vereceği görüşü nedeniyle vazgeçildiği belirtiliyor.

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detay , AYASOFYA , CAMİ
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