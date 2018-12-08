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  2. Güncel
  3. 08 Aralık 2018 13:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu telefon görüşmesi olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine mektup yazan üniversite öğrencisi ile yaptığı telefon görüşmesinin videosu sosyal medyada yayınlandı.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine mektup yazan üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu’nu telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine mektup yazan üniversite öğrencisiyle yaptığı telefon görüşmesini içeren bir video paylaştı.

Üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu, İstanbul’da bir program çıkışında Erdoğan’a mektup iletmek istedi. Erdoğan bunu görünce arabayı durdurup Aylin İbrahimağaoğlu ile kısa bir süre sohbet etti ve mektupları aldı. Arabada mektupları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aylin İbrahimağaoğlu’nu telefonla arayarak mektupta yazılanların detaylarıyla ilgili bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından tarafından Twitter hesabından paylaşıldı.

Bursla ilgili olduğu anlaşılan telefon görüşmesinde Erdoğan’ın telefonda öğrenciye “Aylin bir dinle. Ya bu Oflular bir alem" dediği duyuldu.

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