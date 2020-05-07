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  3. 07 Mayıs 2020 15:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dilediği aile taburcu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Geçtiğimiz günlerde video konferans yöntemiyle arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu aile taburcu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dilediği aile taburcu oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile video konferans yöntemiyle görüşmüş ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde corona virüs tedavisi gören hastalarla da görüşerek onlara tek tek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu. Erdoğan'ın görüştüğü hastalar arasındaki Ümit Özturhallı, Eşi Neslihan Özturhallı ve kızları Sude bu gün taburcu oldu. Tedavi takibini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker İnanç Balkan'ın yaptığı aileye taburculukları sırasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr Zekai Kutlubay ile Başhekim Yardımcısı Doç. Dr Hüseyin Botanlıoğlu da eşlik.

 
 

 

 
 

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