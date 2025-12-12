  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörü değişti

Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörleri değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 üniversiteye yeni rektör ataması Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan atamalara göre, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.

Atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

