Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''manevi kızı''na hakaret !

Erdoğan’ın “Manevi Kızı” kanser hastası Göknur Damat, Ekrem İmamoğlu’na desteğinin ardından hakaret AK Parti'lilerden hakaret mesajları aldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Manevi Kızı” kanser hastası Göknur Damat, Ekrem İmamoğlu’na desteğinden sonra utanç dolu mesajlar aldı.

Bazı AK Parti'liler ve troller, kanserli genç kıza “Sen hâlâ gebermedin mi” diye mesaj attı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberibe göre; Göknur Damat, “Üç gündür sinirimden ağlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı beni, kanser konusundaki çalışmalarımdan dolayı Külliye'ye de davet etti. Beraber fotoğraf çektirdik. ‘Manevi Kızım' dedi. Ben asla parti tutmam. Kişi tutarım. Neden bu kadar rahatsız oldular? Ben kendi, iradem ve aklımla hareket ediyorum. Böylesine hakaret dolu paylaşım yapanlardan şikayetçi olacağım” dedi. Damat, sosyal medya hesabında “Herşey çok güzel olacak” diye paylaşım yapıp, İmamoğlu'na destek için de 20 TL bağışta bulunmuştu.