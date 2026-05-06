Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki seçim anketinin sonuçları açıklandı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı canlı yayında İstanbul ve genel seçimlere dair en yeni anket verilerini paylaştı. AK Parti ile CHP arasındaki oy farkının açıldığını vurgulayan Özdemir, İBB yönetimini "siyasal çürüme" ve "iflas raporu" sözleriyle hedef aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin yaptırdığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını canlı yayında açıkladı.

Özdemir, AK Parti'nin yükseliş trendinde olduğunu belirterek, CHP ile aradaki "makasın açıldığını" ifade etti. İşte gündemi sarsan o rakamlar ve Özdemir’in İBB yönetimine yönelik sert eleştirileri.

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sorularını yanıtlayan Abdullah Özdemir, düzenli olarak yaptırdıkları anketlerin son verilerini ilk kez paylaştı.

Özdemir’in açıkladığı rakamlara göre:

AK Parti: %35,8
CHP: %30,7 Özdemir,

AK Parti’nin yükselişini sürdürdüğünü ve vatandaşın "Bu işi CHP beceremiyor, AK Parti yapar" noktasına geldiğini savundu.

"İBB Faaliyet Raporu Değil, İflas Raporu"

İBB’nin mali yapısına dair ağır eleştirilerde bulunan Özdemir, belediyenin borcunun 260 milyar TL gibi devasa bir rakama ulaştığını iddia etti. "Hizmet olmadığı halde bu borç birikti" diyen Özdemir, ulaşımdan altyapıya kadar pek çok projenin durma noktasında olduğunu savundu. İETT'nin 34 milyar TL borcu olduğunu hatırlatan Özdemir, İBB yönetimini kaynakları vatandaşa değil, siyasi iklimi kurgulamaya harcamakla suçladı.

Sosyal Belediyecilik ve Su Fiyatı Eleştirisi

İstanbul’da su fiyatlarının doğal gaz maliyetlerini geçtiğini belirten Özdemir, "Doğal gaz çok daha pahalı olması gerekirken şu an sudan ucuz. Sosyal belediyeciliği sadece 14 Kent Lokantası ile yapamazsınız" ifadelerini kullandı. AK Parti hükümetinin Melen Çayı hamlesiyle İstanbul’un su ihtiyacının %50’sini karşıladığını hatırlatan Özdemir, yerel yönetimin son 7 yılda yeni bir su kaynağı üretmediğini öne sürdü.

Vatandaşın Beklentisi: Trafik ve Deprem

Sahadaki gözlemlerini de paylaşan Özdemir, İstanbulluların öncelikli şikayetinin trafik yoğunluğu olduğunu söyledi. Deprem ve kentsel dönüşüm konusunda AK Parti'nin ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirten Özdemir, ekonomik beklentilerin de farkında olduklarını ve bu süreci hızla çözeceklerini taahhüt etti.

Etiketler ak parti son anket Abdullah Özdemir istanbul anket sonuçları ak parti oy oranı chp oy oranı ibb anket sosyal belediyecilik yerel seçim anketi
