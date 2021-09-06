Cumhurbaşkanı Erdoğan’ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarına yaygın aşı imkanı sağlayan ülkelerin başında yer aldık" dedi. Erdoğan ayrıca bugün 18 ay sonra yeniden başlayan yüz yüze eğitim için de "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk defa bu eğitim sezonunda okulla tanışmanın heyecanını yaşayan yavrularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Kökleri çok daha eskiye dayanan okulumuz Türkiye'ye farklı alanlarda hizmet etmiş pek çok güzide ismin yetişmesine vesile olmuştur. Lisemizin öğrencilerini kutluyor, emek veren tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Burada çok önemli gördüğüm bir hususu vurgulamak istiyorum; Başarı tesadüften öte, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir. Her biri ayrı değer olan öğretmenlerimizi emeği olmasa bu başarıların hiçbiri olmazdı. Öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz.

Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi bölücü terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Biz onlarla var olduk, onların emekleriyle hayatı çok çok farklı bir şekilde yaşamaya başladık.

İnşallah yeni eğitim öğretim yılı Türkiye'nin gerçekleştirdiği büyük atılıma ivme kazandıracak, yeni ufuklar açacaktır. Öncesi sene başlayan ve tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını eğitimi de ne yazık ki olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sert kısıtlamalara başvurdu. Öğretmenlerimizin, evlatlarımızın ve ailelerinin sağlığının tehlikeye atmamak için azami özen gösterdik. Daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimle bu dönemi geride bıraktık. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek, salgının yoğun seyrettiği dönemde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını temin ettik.

EBA, televizyon ve internet platformlarıyla da uzaktan eğitimi yürüttük. Eğitimin devamını temin ettik. Uzaktan eğitimle çocuklarımızın kendi öğretmenleriyle aynı sınıftaymış gibi olması için EBA canlı dersleri yaptık. Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarımızı devam ettirdik. Aşıların etkinlik oranlarının açıklanması yüz yüze eğitim konusunda bizi daha çok cesaretlendirdi. Hijyen, temizlik malzemeleri ve maske tedarikini sağlayarak velilerimizin çocuklarını güvenle okula gönderecekleri bir altyapıyı sağladık. Vatandaşlarına yaygın aşı imkanı sağlayan ülkeler arasında yer aldık. Toplam doz sayımız 100 milyon sınırına doğru gidiyor. İsteyen her vatandaşımız hızlı bir şekilde aşıya ulaşabilmektedir.

Hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın özellikle müsterih olmasını diliyorum. Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyorum. Devlet olarak asla zorlayıcı hususlara başvurmak istemiyoruz ancak aşı imkanını da değerlendirmemiz şarttır. Aşıyla ilgili yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemeli.

Tedbirlere riayet konusunda herkesin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.