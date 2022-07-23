Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evlendi

Daha önce bir kez evlenen ve bu evlilikten 3 çocuğu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile dünyaevine girdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı. İstanbul'da gerçekleşen nikah merasimine çiftin aile yakınları katıldı. Fuat Oktay 2011 yılından boşanmıştı. Oktay’ın bu evliliğinden 3 çocuğu var.