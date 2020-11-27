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  3. 27 Kasım 2020 19:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Vatandaş odaklı reformları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "18 yıldır AK Parti hükümetleri tarafından yürütülen tüm reform çalışmalarının merkezinde milletimiz olmuştur, bundan sonra da yine öncesinde olduğu gibi Cumhur İttifakı'yla birlikte vatandaş odaklı reformları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Vatandaş odaklı reformları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları...

Yunanistan'da camilerin sinema salonuna çevrildiği, Ermenistan'da yine camilerin yıkılıp hatta ahır yapıldığı, Avrupa'nın göbeğinde her gün yeni bir İslam karşıtı vaka gerçekleştiği bir dönemde, Türkiye'de camiler, kiliseler, havralar yan yanadır. Farklı din ve kültürlerin, etnik yapıların üyeleri de kardeştir, Türkiye'de ve omuz omuza bir aradadır.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

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