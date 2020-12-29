Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Aylin Sözer için taziye mesajı

Oktay, Twitter hesabından, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Sözer'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Vahşice katledilen Aylin Sözer'in acı kaybı hepimizi derinden sarstı. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur."