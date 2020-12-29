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  3. 29 Aralık 2020 22:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Aylin Sözer için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Vahşice katledilen Aylin Sözer'in acı kaybı hepimizi derinden sarstı. İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Aylin Sözer için taziye mesajı
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Oktay, Twitter hesabından, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Sözer'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Vahşice katledilen Aylin Sözer'in acı kaybı hepimizi derinden sarstı. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur."

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