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  3. 20 Mart 2020 22:12

CUmhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan öğrencilere önemli duyuru

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yurt dışında bulunan Türk öğrencileri ilgilendiren bir açıklama yaptı.

CUmhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan öğrencilere önemli duyuru
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan öğrencilerimizin, 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde planlanan sürede dönüşleri gerçekleştirilecek." açıklamasını yaptı.
 
İşte Fuat Oktay'ın paylaşımları:

Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan öğrencilerimizin, 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde planlanan sürede dönüşleri gerçekleştirilecek.

Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız.

 

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