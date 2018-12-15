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  3. 15 Aralık 2018 11:44

Cumhurbaşkanı’na hakaretten 5 tutuklama

Antalya'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan dokuz şüpheliden beşi tutuklandı.

Cumhurbaşkanı’na hakaretten 5 tutuklama
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden yürütülen çalışmalarda Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan gözaltına alınan B.G.K. ile B.Ö. ile yine Cumhurbaşkanına Hakaret , Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama suçlarından gözaltına alınan S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanına Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından gözaltına alınan R.G. ile Y.Y. isimli şüpheliler de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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