Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir tutuklama daha
Çanakkale'de, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla aranması bulunan A.K., Çanakkale’de polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K., tutuklandı.
DHA
