Cumhurbaşkanı'na suikast ve peygambere hakaret paylaşımına tutuklama

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin personeli S.A.'ya ait sosyal medya hesabındaki Peygamber Efendimiz'e, dine ve cumhurbaşkanına hakaret paylaşımları kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. S.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 8 aydır çalışan S.A.'ya ait sosyal medya hesabındaki geçmiş paylaşımlarda, dini değerlere, Peygamber Efendimiz'e ve Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler yer alması büyük tepkilere neden oldu.

Bu durum, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar ve farklı siyasi kesimler durumu sert şekilde eleştirirken tepkiler devam ediyor.

Zanlı S.A. bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlı geçmiş yıllara ait paylaşımlarında dini değerlere hakaret edip, Cumhurbaşkanına suikast çağrısı yapmış.

S.A. ayrıca geçtiğimiz günlerde gazetecilere yönelik hakaret içerikli mesaj yazmıştı.

TUTUKLANDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda 'haber editörü' kadrosunda bulunan, hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından soruşturma başlatılan S.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İHA/DHA