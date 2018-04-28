Cumhurbaşkanı'nı görmek içinbakın ne yapıyor

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için Ankara'ya yürüyen genç, 779 kilometrelik yolculuğun ardından Sivas'a geldi.

Tuşba ilçesindeki Düzyol Mahallesi`nde yaşayan 6 kişilik Koğtaş ailesinin en büyük çocuğu olan ve demircilik yapan Mirza Koğtaş, kongre için Van`a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşemeyince, Ankara`ya kadar yürümeye karar verdi. 11 Nisan`da Düzyol Mahallesi`ndeki evinin önünde yürüyüşüne başlayan Koğtaş, şu ana kadar 779 kilometre yol yürüdü. Yolda birçok zorlukla karşılaşan Koğtaş, bazı vatandaşlar tarafından şüpheli bulununca polise ihbar edildi.

8 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Van`ın Edremit ilçesine geldiğini ve orada görüşemediğini anlatan Koğtaş, "Sabahın erken saatlerinde gittim ama bir türlü kendisiyle görüşemedim. Korumalar izin vermedi. Ben de 11 Nisan Çarşamba günü saat 7.21`de yola çıktım ve 18 gündür yoldayım. Şu an Sivas`a geldim. Yolculuğum güzel geçti. Erzurum`a kadar sıkıntı çıkmadı. Erzurum`dan sonra beni hep ihbar ettiler. Polis çevirmesi, `çantasında bomba var gibi` beni ihbar ettiler. Erzincan Refahiye`ye geldim. Bir arkadaşa AK Parti ilçe binasını sordum. İlk başta tarif etti, sonra da köşeyi döner dönmez beni polise çantasında `bomba var` diye ihbar etmiş. Gelip baktılar. Bir şey bulamadılar, serbest bıraktılar. Her ilde çevirme yiyorum" dedi.

455 kilometresi kaldı Bin 255 kilometrelik yolun 800 kilometresini geride bırakan Koğtaş, "Geriye 455 kilometre kaldı. Bunu da kat edeceğimi umuyorum. Param olduğu zaman lokantalara gidiyorum, olmadığı zaman sağ olsun köylülerden istiyorum veriyorlar. Cami, otel ne buluyorsam gidip orada yatıyorum. Bu yürüyüşü şöyle açıklayayım. Bu yürüyüşün amacı Cumhurbaşkanımızla görüşebilmek için. Görüşmenin amacı Van namına hem de kendi adıma kendisine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisi Van`a çok güzel şeyler yaptı. Büyükşehir yaptı. O yüzden kendisiyle görüşmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Hayaller inanmanın, inanmak emeklerin, emekler ise başarının meşalesidir" şeklinde konuştu.