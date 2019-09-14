Cumhurbaşkanlığı 4 yeni süper lüks araç alıyor

Avrupa Postası’nda yer alan habere göre; yaklaşık dört ay önce tamamlanan siparişlerde, Mercedes- Maybach’lar tam 9 kat zırhlanmış olarak Mercedes’ten satın alındı ve gönderi için önceden belirlenen, güvenliklerin alındığı bir Türk nakliye şirketine teslim edildi.

AYRI AYRI TIR’A YÜKLENDİLER

Küçük bir kent olan Hanau’ya getirilen Maybach’lar, Ankara’nın özel talebi üzerine her biri bir TIR’a yüklendi. Maybach’ların alınmasında Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosluğu’nun devreye girdiği ve araçlar gönderilene kadar tüm sürecin başkonsolosluk tarafından yönetildiği öğrenildi.

TANESİ 5.5 TONDAN FAZLA

Araçların Türkiye fiyatının yaklaşık 80 Milyon TL olduğu ileri sürülüyor. Her bir aracın 5.5 tonun üzerinde olduğu ve bir TIR’a iki araç sığarken, Ankara’nın hepsini tek tek yüklettiği, arka arkaya dört TIR’ın bu şekilde Ankara’ya gönderildiği öğrenildi.