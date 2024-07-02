''Cumhurbaşkanlığı günde 467, ayda 14 bin konut kadar elektrik harcıyor''

Konutlarda kullanılan elektriğin tarifesine yüzde 38 zamma yönelik tepkiler sürerken CHP'li milletvekili Mahir Polat, Cumhurbaşkanlığı'nın 24 saatte yaklaşık 467 konut kadar elektrik harcadığını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken dahil elektrik tarifelerine yüzde 38'e varan oranda zam yaptı ve böylece 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL'ye yükseldi.

1 Temmuz ( dün ) itibariyle geçerli olan yeni zamlı tarife büyük tepki toplarken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar fiyat artışlarında pandemi sonrası emtia ve enerjide fiyat artışının rolü olduğunu belirterek "Yani vatandaşlarımızın bundan en az etkilenmesi için elimizde ne kadar imkan varsa bunları sunacak şekilde bir fiyatlama içerisinde olduk. Yüzde 38'lik bir elektrik fiyat değişikliği var ama doğal gazda 293 milyar lira, elektrikte ise yaklaşık 291 milyar liralık devletin bir desteği var. Toplamda 20 milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz." demişti.

Öte yandan Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 24 saat sürekli enerji tükettiğini söyledi “Elektriğe yüzde 38 zam geldi ama orası etkilenmiyor. Saray hep ışıl ışıl” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın aylık elektrik tüketiminin 14 bin haneye verilen aylık elektrik tüketim destek tutarı ile aynı olduğunu vurgulayan Mahir Polat, şunları söyledi:

“Bu durumda ne tasarruftan ne de sosyal devletten bahsedilemez. Seçim döneminde oy endişesi ile ertelenen elektrik zamları önümüzdeki aylarda da devam edecek. 2019 yılında 2 milyon 420 bin haneye 1 milyar 448 milyon TL olarak verilen destek tutarı, 2023 yılı sonunda 4 milyon 378 bin hane ve 8 milyar 679 milyon liraya yükseldi. 2024 yılının ilk 4 ayında ise 3 milyon 912 bin hane ve destek tutarı da 2 milyar 662 milyon oldu. Yıl sonunda elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısı 6 milyon sınırına çıkacak.”