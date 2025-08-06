Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da NeXT Sosyal'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın kurduğu sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kurduğu ve 25 Temmuz Cuma günü açılan sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye'nin sosyal platformu NeXT Sosyal'de biz de varız. Yerli ve milli sosyal medya platformumuzdan bizi (https://sosyal.teknofest.app/@iletisim) takip edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.