Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta aranın ardından toplandı. Toplantının ana gündem başlığı Suriye'deki son gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Suriye’de muhaliflerin Şam’ın kontrolünü ele geçirmesiyle Esad döneminin sona ermesi, Kabine'nin ana gündemi olacak.

Toplantıda, Esad sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar, İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları ve asgari ücret tartışılacak.

Kabine toplantısında ayrıca asgari ücrete ilişkin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesindeki çalışmalar kurul üyelerine aktarılacak. Enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.