  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Toplantıda ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Ukrayna-Rusya gerginliği masaya yatırılacak.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.

 

Etiketler cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine kabine toplantısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hem otomobil fiyatları hem de akaryakıt fiyatları uçunca, 2. el ve 0 km otomobilde tercihler değişti
Galeriden aldığı sıfır otomobili ekspertize götürdü! Duyduklarına inanamadı
Komşularınıza ''سلام'' demeye hazır olun! Türkiye'den en çok konut alanlar belli oldu
Ölüm korkusu öyle bir şey yaptırdı ki, gören dönüp bir daha baktı
İstanbul'un emektar köprüsü miadını doldurdu! Uzmanlardan uyarı geldi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 5'li formül masada! Taraflar masaya oturuyor
Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı füzeler şoke etti! Uzmanlar bile şaşırdı
Bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz ! İstanbul için yeniden kara kış uyarısı
Hatay'da Suriyeli nüfusu patladı! Belediye başkanı uyardı: ''Aday olsalar kazanırlar''
Dolar, Euro, altın ve petrolde sert düşüş