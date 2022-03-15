Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Toplantıda ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Ukrayna-Rusya gerginliği masaya yatırılacak.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.
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