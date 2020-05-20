Cumhurbaşkanlığı kararıyla 800’den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. İş makineleri ve tarım makineleri vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri kapsamda.

30 EYLÜL'E KADAR YÜZDE 30 ORANINDA UYGULANACAK

İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

Kararın, Kovid-19 salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi.