Cumhurbaşkanlığı'na artık soru sorulamıyor

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CİMER üzerinden artık Cumhurbaşkanlığı’na kendisiyle ve kendisine bağlı kurumlarla ilgili doğrudan soru soramadıklarını söyledi. Bakan, “Vatandaşın ‘menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur’ sorusuna cevap verip, verdiği cevabın ‘haklı’ gururunu yaşayan, bunu da reklam malzemesi yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz” dedi.

İlk olarak 2006 yılında çıkarılan Başbakanlık Genelgesiyle yürürlüğe giren ve bir halkla ilişkiler uygulaması olan Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), vatandaşların bilgi edinme ve dilekçe hakkını kullanmasına dair kanun kapsamında, her türlü dilek, şikâyet ve ihbar için kullandığı bir sistem olarak yıllarca hizmet verdi.

Aynı sistem ‘Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adıyla 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı’nda da kuruldu.

Parlamenter sistemin kaldırılarak ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte Haziran 2018’de Başbakanlık makamı ortadan kaldırıldı ve BİMER, CİMER ile birleştirildi.

CİMER hedefini, “Devlet ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarının tümü (elektronik, mektup, faks, telefon ve şahsen) açık tutularak, vatandaşların kendileri ve kamuyla ilgili, talep, şikayet, ihbar, görüş ve önerileri ile bilgi edinme haklarına ilişkin idari makamlara yapacakları müracaatlara cevapların hızlı ve etkin bir şekilde verilmesi, iş ve işlemlerin merkezden kamu nezdinde takip ve denetimi hedeflenmiştir” olarak ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, CİMER’in “Demokrasinin yapı taşlarından olan hak arama ve bilgi edinme hakkının, halka yakın bir yönetim anlayışının oluşması, kamu hizmeti sunumunda eşitlik, halkın denetimine açıklık ve hükümet uygulamalarında saydamlık ilkelerinin vücut bulması yönünden çok önemli bir unsur” olduğunu belirtti.

Yeni sistemin denetiminde seçimle oluşturulan parlamentoyu etkisiz hale getiren ve Cumhurbaşkanı’nın dışarıdan atadığı Bakanların TBMM’ye dolayısıyla seçilmiş milletvekillerine karşı sorumluluğunu ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı, şimdi de vatandaşın CİMER üzerinden doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na soru sormasına engel getirdi.

CİMER sistemi üzerinden, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na dayalı hakkını kullanmak suretiyle, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, artık Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı’na doğrudan soru soramıyor.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ARTIK CİMER’DEN DE SORU SORULAMIYOR!

CİMER’e getirilen kısıtlamayı birkaç gün önce fark ettiklerini belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan şu şekilde konuştu: “Kuruluşundan ve vatandaşların en ayrıntılı sorularına kadar verdiği yanıtlardan gurur duyan Cumhurbaşkanlığı’nın, CİMER’e ‘Cumhurbaşkanlığı’ ile ilgili bir kısıtlama getirdiğini fark ettik. Araştırdık, anlamaya çalıştık... CİMER üzerinden Cumhurbaşkanlığı ve Anadolu Ajansı, TRT, MİT, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu gibi kendisine bağlı kurumlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı’na soru soramadığımızı fark ettik. Başvuruları, ilgili bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlara, valiliklere ve belediyelere gönderebilmek için tüm seçenekler var. Ancak daha önce olan ‘Cumhurbaşkanlığı’ seçeneği kaldırılmış. Vatandaş oy verip seçtiği, yetmedi kendisine güvenip istediği sınırsız yetkileri verdiği Cumhurbaşkanı’na neden soru soramıyor? Vatandaşın ‘menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur’ sorusuna cevap verip, verdiği cevabın ‘haklı’ gururunu yaşayan, bunu da reklam malzemesi yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz.”