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  3. 06 Şubat 2021 10:01

Cumhurbaşkanlığı'na bir atama daha

Prof. Dr. Aygün Attar Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atandı. Attar aynı zamanda Dünya Türkleri Kongresi üyesi.

Cumhurbaşkanlığı'na bir atama daha
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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Aygün Attar'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Azerbaycan doğumlu Attar, 2019'da Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı görevine getirilmişti. 

Attar Askeri Tarih Komisyonu, Avusturya Türk Bilim Ofisi ve Dünya Türkleri Kongresi üyesi.

Prof. Dr. Aygün Attar
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