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Cumhurbaşkanlığı'na Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

Cumhurbaşkanlığı'na Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Etiketler Dezenformasyonla Mücadele Merkezi cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi iletişim merkezi fahrettin altun
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