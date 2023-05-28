Cumhurbaşkanlığı'na kalpaklı Atatürk posteri asıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpakalı posteri asıldı.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Bugün 17.00 itibariyle oy kullanma süreci bitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağı Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpakalı posteri asıldı.