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  3. 01 Ocak 2019 12:08

Cumhurbaşkanlığı'na stajyerler aranıyor

Cumhurbaşkanlığı yarı zamanlı eleman için Ankara’daki üniversitelere yazı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı'na stajyerler aranıyor
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Cumhurbaşkanlığı, haftada en az iki buçuk gün çalışacak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi arıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden Ankara’daki üniversitelere gönderilen yazıda, Endüstri Mühendisliği’nden İletişim’e, Psikoloji’den Web Tasarım’a kadar pek çok bölümden, iyi derecede en az bir yabancı dil bilen “yarı zamanlı eleman ihtiyacı bulunduğu” belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre yazıda, özgeçmişlerin 4 Ocak’a kadar İnsan Kaynakları Ofisi’ne gönderilmesi istendi. Başkanlık sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında köklü değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak 4 ofis, 9 politika kurulu oluşturuldu. İnsan Kaynakları Ofisi; Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkarmak, ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek, özel yetenekleri keşfetmekle görevlendirildi.

“Kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması için gerekli projeler üretmek” de ofisin görev tanımları arasına eklendi. Ofisin başkanlığına ise Yükseköğretim İstihdam Endeksi olarak bilinen “Calibre”nin kurucusu Doç. Dr. Salim Atay atandı. İnsan Kaynakları Ofisi, 21 Aralık’ta; Ankara’daki tüm üniversitelerin kariyer merkezlerine “Yarı Zamanlı Eleman Talebi” başlıklı bir yazı gönderdi. Yazıda, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve diğer birimlerde görev yapmak üzere, Ankara’daki üniversitelerde öğrenim gören, son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olan, haftada asgari 2.5 gününü ayırabilecek, iyi derecede en az bir yabancı dil bilgisine sahip, yarı zamanlı eleman ihtiyacımız bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet

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