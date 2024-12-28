  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhurbaşkanlığı'nda dikkat çeken değişim

Cumhurbaşkanlığı'nda dikkat çeken değişim

Cumhurbaşkanlığı'nda dikkat çeken değişim
Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu

Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Yerine ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu. Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde yer alan 'İdari İşler Başkanlığı' ibareleri, 'Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği' şeklinde değişti.

Kararnamede, "Mevzuatta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine yapılmış sayılır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadrolarına yapılan atamalar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kadrolarına yapılmış sayılır" denildi. Kararname bu gece yürürlüğe girdi.

Etiketler İdari İşler Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği genel sekreterlik idari işler başkanlığı Cumhurbaşkanlığı kararname
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzleyici Burcu Özberk'e, Burcu Özberk de ''Prens''ine kavuşuyor İzleyici Burcu Özberk'e, Burcu Özberk de ''Prens''ine kavuşuyor CHP anketinin sonuçları açıklandı... Özel, Cumhurbaşkanı adayı, beğenilen vekil, belediyeler... CHP anketinin sonuçları açıklandı... Özel, Cumhurbaşkanı adayı, beğenilen vekil, belediyeler... Bahçeli muradına erdi: Bakanlıktan izin çıktı; DEM Partililer İmralı'ya gitti! Bahçeli muradına erdi: Bakanlıktan izin çıktı; DEM Partililer İmralı'ya gitti! Yılbaşı gecesi ve 1 Ocak'ın hava durumu belli oldu Yılbaşı gecesi ve 1 Ocak'ın hava durumu belli oldu Hafsanur Sancaktutan - Kubilay Aka aşkında ''ihanet'' depremi Hafsanur Sancaktutan - Kubilay Aka aşkında ''ihanet'' depremi Türkiye'deki antik kent kazılarında tarihi keşif: Uzaydan gelmiş gibi ama değil... Türkiye'deki antik kent kazılarında tarihi keşif: Uzaydan gelmiş gibi ama değil... Genç kadını taciz eden bisikletli sapık tutuklandı! Genç kadını taciz eden bisikletli sapık tutuklandı! 5 kişinin istismarına uğrayan genç kız sosyal medyadan yardım istedi 5 kişinin istismarına uğrayan genç kız sosyal medyadan yardım istedi Metroda ikinci vahşet: Bir kişi daha ateşe verilerek yakıldı Metroda ikinci vahşet: Bir kişi daha ateşe verilerek yakıldı 2025 yıl sonu Dolar kuru için 12 dev firmadan 4 farklı tahmin 2025 yıl sonu Dolar kuru için 12 dev firmadan 4 farklı tahmin
Yurt dışı çıkış harcına zam Resmi Gazete'de yayımlandı Yurt dışı çıkış harcına zam Resmi Gazete'de yayımlandı Yılbaşı gecesini Uludağ'da geçirmenin maliyeti dudak uçuklattı Yılbaşı gecesini Uludağ'da geçirmenin maliyeti dudak uçuklattı ''Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu düzenle'' diyen cübbeliye suç duyurusu ''Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu düzenle'' diyen cübbeliye suç duyurusu Okul dönüşü bir çocuğu ısıran sokak köpeği kuduz çıktı Okul dönüşü bir çocuğu ısıran sokak köpeği kuduz çıktı Yılbaşına günler kala Türkiye'nin ''utanç nöbeti'' başladı Yılbaşına günler kala Türkiye'nin ''utanç nöbeti'' başladı Beyaz Ceketler sahibini bulmuştu, MasterChef'te finalist de belli oldu Beyaz Ceketler sahibini bulmuştu, MasterChef'te finalist de belli oldu ''Cep''te yıllardır beklenen gün geldi: Yeni dönem bugün başlıyor ''Cep''te yıllardır beklenen gün geldi: Yeni dönem bugün başlıyor Esra Erol'un canlı yayınında ilişki yaşadığı yasak aşkını gördü, dünyası yıkıldı! Esra Erol'un canlı yayınında ilişki yaşadığı yasak aşkını gördü, dünyası yıkıldı! Plastik poşete zam geldi: Zam oranı asgari ücreti solladı Plastik poşete zam geldi: Zam oranı asgari ücreti solladı 85 yıllık Alman otomotiv devi Türkiye'den çekildi 85 yıllık Alman otomotiv devi Türkiye'den çekildi