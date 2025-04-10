Cumhurbaşkanlığı'nda ''İmamoğlu'nu nasıl çıkarırız tartışmaları yaşanıyor'' iddiası

Siyasetçi yazar Fikri Sağlar, Cumhurbaşkanlığı'nda Ekrem İmamoğlu hakkında "İmamoğlu'nu nasıl çıkarırız tartışmaları yaşandığını" ve "tükürdüğümüzü de yalamayalım" ifadelerinin kullanıldığını öne sürdü.

Siyasetçi yazar Fikri Sağlar TELE1'de katıldığı canlı yayında gözaltına aldıktan sonra tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kısa bir süre içinde hapisten çıkabileceğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı'nda İmamoğlu'nun tutukluluk halini nasıl kaldırılacağının yollarının arandığını iddia etti.

Sağlar yaptığı açıklamada "Tutuklu durumda olması Saray’ın yanlış olduğunu fark etmesi nedeniyle, duyduklarıma göre Saray’daki tartışma Ekrem İmamoğlu’nu nasıl çıkarabiliriz, tutukluluk halini kaldırabiliriz. Hangi yolla kaldıralım ki tükürdüğümüzü de yalamamış olalım tartışmalarının yapıldığını duyuyorum. İktidar partisine yakın olan insanlardan duyduğum iddia bu. Bu tartışmaların yapıldığını, yanlış ve çok acele davranıldığını bunun sonucunda AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok zarar göreceği doğrultusunda bir görüş ortaya çıktığı. Nitekim daha önce hatırlayacaksınız basına da yansımıştı AKP’li vekiller de kendilerinden habersiz Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığını duydular. Bu basına yansıyan rahatsızlık Saray’da da devam ediyor. Bu iddia doğruysa çok yakın zamanda Ekrem İmamoğlu çıkacak demektir." ifadelerini kullandı.