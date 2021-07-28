Cumhurbaşkanlığı'nda ''mobbing'' iddiası mahkemeye taşındı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda çalışırken mobbinge uğradığını iddia eden bir kadın çalışan yargıya başvurdu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde “evrak personeli” olarak çalışırken mobbinge uğradığını ve cinsiyetçi müdahaleyle de karşılaştığını iddia eden Esra S., bayram dönüşü işten çıkarıldı.

DW Türkçe’de Alican Uludağ’ın haberine göre, sürekli işçi kadrosunda olan Esra S. yaklaşık dört yıldır Cumhurbaşkanlığı’nda “evrak personeli” olarak görev yapıyordu. Naci Ağbal’ın Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan ayrılarak Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmasının ardından Esra S., iş yerinde sorunlar yaşamaya başladı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı da olan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, Esra S.’yı “temizlik personeli” olarak görevlendirdi. Ancak Esra S., altı ay içinde sağ kolundaki engeli nedeniyle görevini yapamaz hale geldiğini belirterek hastaneden sağlık raporu aldı. Sincan Devlet Hastanesi’nden alınan yüzde 3 engelini gösteren raporu kuruma sunan Esra S., ertesi gün 3,5 yıldır yaptığı göreve döndü.

Esra S.’nın sorunlar yaşadığı süreçte bağlı olduğu Genel Müdür’ün kendisine Daire Başkanı’nı göndererek “Kıyafetine dikkat et, saçlarını topla, çok güzel bir bayansın dikkat çekiyorsun, makyaj yapma Genel Müdürümüz böyle istiyor” diye uyardığı iddia edildi. Genç kadın, yaşadığı Mayıs ayının sonunda mahkemeye başvurdu. Ankara 1. Aile Mahkemesi de talep üzerine 11 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle koruma kararı verilirken Genel Müdür’ün bu süreçte yaklaşmamasına hükmetti. Ancak Genel Müdür'ün itirazı üzerine koruma kararı bir gün sonra kaldırıldı. Mahkeme, gerekçesinde bu sorunun “iş yerinde çözümlenmesi gereken bir konu” olduğunu belirtti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Esra S., Genel Müdür hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na kendisine mobbing ve psikolojik baskı yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde “Son bir yıldır beni göz hapsine aldı” diyen genç kadın, asansörde karşılaştığı Genel Müdürün kendisine “Sen beni nasıl şikâyet edersin, Bunun hesabını sana ödeteceğim” dediğini iddia etti.

SAVUNMA VERDİ

Bu arada kurum genç kadının mesaiye geç geldiği gerekçesiyle savunmasını istedi. Tutanaklara geçen savunmada “Eğitim Daire Başkanını benimle konuşması için görevlendirmiş, İlkokul çocuğuna terbiye verir gibi ‘forma giy, uzun yelekler giy, kıyafetine dikkat et, saçlarını topla, çok güzel bir bayansın dikkat çekiyorsun, makyaj yapma Genel Müdürümüz böyle istiyor’ demiştir. Kıyafetime karışacak kadar ileri gidilmiştir. Ben kimsenin konu mankeni değilim. Asansörden inip çıkarken beni görme isteği, giriş-çıkış takibimi bizzat yapması, kıyafetime müdahale etmesi, amirlerim aracılığıyla baskı kurdurması… Bir Genel Müdürün sürekli işçi bir bayanı bizzat takip etmesi, kontrol altında tutmasının gayesi nedir? Şefin yapması gereken takip ve kontrolün Genel Müdürün yapmasının izahı nedir?” ifadelerini kullandı.

Mesai saatine geç geldiği ve mesaisini aksattığı gerekçesiyle hakkında 15 Haziran 2021’de iki günlük yevmiye kesinti cezası verilen genç kadın kesintiye itiraz ederek şikayet dilekçesinde Genel Müdür’ün cinsiyetçi yaklaşımının karşılık bulmamasının vermiş olduğu husumetle ceza verildiğini öne sürdü.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan Esra S., 26 Temmuz Pazartesi günü iş başı yaptı. DW Türkçe’ye konuşan Esra S., Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından dün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Buna karşı dava açacağını belirten Esra S., “Eşim işsiz, bir çocuğum var okula gidiyor. Yeni ev kredisi çektim. Bunu nasıl ödeyeceğim? Şimdi haksız yere işsiz bırakıldım” dedi.

Hakkındaki iddialarla ilgili olarak DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Genel Müdür ise yaptığı açıklamada, Esra S.'nin sözleşmesi gereğince yapması gereken görevlerini yapmamakta direnmesi sebebiyle hakkında disiplin süreçleri işletildiğini savundu.

DW Türkçe