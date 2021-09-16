Cumhurbaşkanlığı'nda tepki çeken ''medya ödül töreni''

Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde ödül almaya hak kazanan isimlere ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Ancak ödül alan isimler büyük tepki çekti.

OdaTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, “Özgür, sorumlu ve milli basın milletimizin aydınlık yarınlarına ulaşma mücadelesinin en önemli destekçilerinden biridir. Ülkemizin dört bir yanında adeta dişini tırnağına takarak çeşitli mecralarda görevlerini yürüten medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül töreninde ise Erdoğan TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabah yazarı Hilal Kaplan’a “Ailenin Adı Yok” kitabı ile kazandığı “Yılın Kitabı” ödülünü verdi.

Ayrıca Erdoğan, "Yılın İletişim Ödülü"nü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a verdi.

Ayrıca ödül töreninde “Yılın Haber Ajansı” ödülüne genel müdürü geçen aylarda görevden alınan Anadolu Ajansı layık görüldü.

Yılın gazetesi ödülü de MHP’nin gazetesi TÜRKGÜN Genel Yayın Müdürü Mehmet Müftüoğlu'na verildi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye de medya ödülü verilirken, Deniz Feneri Davası sanığı Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman’a da Yılın Televizyon Yöneticisi ödülü verildi.

Öte yandan 6. Anadolu Medya Ödülleri’nde Uyanış: Büyük Selçuklu “yılın dizisi”, TRT 2 “yılın televizyon kanalı” seçildi.

Bu yıl ödül kazanan isimler ve kuruluşlar şöyle:

1 Yılın Yerel İnternet Sitesi- Kon Haber - Nurettin Kılıç

2 Yılın Köşe Yazarı- Abdulkadir Selvi- Hürriyet Gazetesi

3 Yılın Gazetecisi- Batuhan Yaşar - İhlas Medya

4 Yılın Haber Ajansı- Anadolu Ajansı -

5 Yılın İnternet Gazetesi- Süper Haber Tv -

6 Yılın Televizyon Programı- Mesut Yar- Startv

7 Ahmet Kekeç Özel Ödülü- Hakan Kekeç

8 Ferhat Koç Özel Ödülü- Milli Gazete

İbrahim Toru Yerel Medya Özel Ödülleri

9 Çaytv- Rize - Hasan Yavuz Bakır

10 Uzay Haber - Diyarbakır - Ömer Büyütimur

11 Tv’den- Aydın - Emin Aydın

12 Aksu Tv- Kahramanmaraş - Cüneyt Beyit

13 Yılın Ankara Temsilcisi - Zafer Şahin- Kanal D

14 Yılın Yerel İnternet Televizyonuı Mardin Life - Mardin - Kadir Üründü

15 Yılın Tv Yorumcusu- Emin Pazarcı-Akşam Gazetesi

16 Yılın Tv Yöneticisi- Dr. A. Zahid Akman - Kanal 7

17 Yılın Araştırmacı Gazetecisi- Murat Alan- Yeni Akit Gazetesi

18 Yılın Haber Araştırma Ekibi- Kenan Kıran- Abdurrahman Şimşek Sabah Gazetesi

19 Yılın İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni- Ersin Çelik Yeni Şafak

20 Yılın Yerel Gazetesi Vitrin Haber- Sinop- Serhat Özşahin

21 Yılın Muhabiri- Lamia Ayhan- A Haber 22 Markar Eseyan Özel Ödülü- Nergiz Erdik

22 Yılın Gazetesi- Türkgün – Mehmet Müftüoğlu

23 Yılın Dizisi- Büyük Selçuklu Uyanış- Trt1

24 Yılın Televizyon Kanalı- Trt2 Belgesel- Mehmet Zahit Sobacı- Trt Genel Müdürü

25 Yılın Dijital Medyası- Gzt – Doğukan Gezer

26 Yılın En İyi Kitabı - Hilal Kaplan - Ailenin Adı Yok

Anadoluya Ruh Verenler

27 Hilmi Kurtulmuş- Fatih Yayınevi- Fatih Kurtulmuş

28 Fahrettin Altun- İletişim Alanındaki Çalışmaları İle Yeni Bir Vizyon Geliştirmesi

29 Bayraktar İha- Özdemir Bayraktar - Milli Sanayiye Katkılarından Dolayı

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