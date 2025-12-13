  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhurbaşkanlığı'ndaki istifa sonrası Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndaki istifa sonrası Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndaki istifa sonrası Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama
Güncelleme:

"Uyuşturucu maddeye yer sağlama" ve "cinsel menfaat sağlama" suçlamalarıyla tutuklanan Habertürk TV'nin görevden uzaklaştırılan eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturmasına ilişkin Sabah gazetesinin servis ettiği haberde ismi geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, görevinden istifa etmişti. Tutuklu Ersoy, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ve "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçlarından önceki gün gözaltına alındıktan sonra ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddetse de tutuklanmıştı.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, gözaltı sürecine ilişkin önceki açıklamalarına dair yazılı bir açıklama yaptı. 

Ersoy, sosyal medyada yaptığı “siyasi operasyon” sözlerinin maksadını aştığını ve hem hükümete hem de adli makamlara yönelik yanlış algılara yol açtığını belirtti.Ersoy, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilindiği üzere salı akşamı gözaltına alındım. Geceyi nezarette tamamen uykusuz ve stresli bir halde geçirdim. Sağlık kontrolü, adli tıp muayenesi, savcılık sorgusu ve mahkeme ifade süreci derken hem fiziksel hem de ruhsal açıdan son derece yıpratıcı bir süreç yaşadım.

Bugün avukatım, tutuklanma sürecime dair bazı sosyal medya yorumlarını benimle paylaştı. Bunlar arasında meslek büyüğümüz Şamil Tayyar Ağabey’in "siyasi operasyon" ifademe dair yaptığı yorum ve eleştiriler de yer alıyordu.

Bu vesileyle ifademe yeniden göz atma imkânım oldu. Şamil Ağabey’in eleştirisine konu olan "siyasi operasyondur" şeklindeki sözlerimin maksadımı aştığını, hem hükümete hem de adli makamlara yönelik yanlış algılara kapı araladığını gördüm.

Bu nedenle bu ifadenin oluşan algı bakımından talihsiz olduğunu ve maksadımı yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim.

Şöyle ki; TMSF yönetimindeki medya grubu yöneticiliğinden alınmam için zaten siyasi iradenin bir operasyon yapmasına gerek yoktur. Bu yönde gösterilecek bir irade beyanı yeterlidir. Öte yandan adli makamlar, kendilerine iletilen ihbarları ve şikayetleri değerlendirmekle yükümlüdür ve bu durum vazifelerinin gereğidir.

Ben bir operasyona maruz kaldığımı söylerken, kastettiğim husus, adli makamlara ihbarda bulunan veya kimliklerini gizleyerek şikayetçi olan bazı kişilerin, şahsıma yönelik asılsız, haksız ve organize nitelikli bir operasyon yürütmek suretiyle adli makamları da yanlış yönlendirmeye çalışmış olmalarıdır.

Söz konusu ifadeyle hedef aldığım merci, adli makamlar değil; bilerek ya da bilmeyerek süreçleri manipüle etmeye çalışan bu kişi ve çevrelerdir. Rekabetin acımasız olduğu bir mesleği icra ediyorum.

Evvelce magazin siteleri ve sosyal medya hesaplarında yapılan haberlerin arka planına dair belirli duyumlara sahibim. Hırsları aklının birkaç fersah ötesinde bulunan, hasmım olduktan sonra "Akif'i patlatacağım" diyerek sağda solda gezen veya belirli talep ve beklentileri karşılanmadığı için husumet güden kimseler olduğunu ben de işittim.

 

 

text-ad
Etiketler mehmet akif ersoy Tutuklama uyuşturucu soruşturması cinsel menfaat açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür beklenen büyük İstanbul depremi için hayati uyarı Prof. Dr. Naci Görür beklenen büyük İstanbul depremi için hayati uyarı İstanbul'un kar hasreti ne zaman bitecek? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı İstanbul'un kar hasreti ne zaman bitecek? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı Atatürk portresine çirkin saldırı! Gözaltına alındı Atatürk portresine çirkin saldırı! Gözaltına alındı Özgür Özel ''gündeme bomba gibi düşecek'' gelişmeyi mitingde açıkladı Özgür Özel ''gündeme bomba gibi düşecek'' gelişmeyi mitingde açıkladı İstanbul'da kamyon dehşeti: Hatalı dönüş ölüm getirdi! İstanbul'da kamyon dehşeti: Hatalı dönüş ölüm getirdi! Trans birey cinayetinde sanığın ''cinsel saldırı'' iddiası kurgu çıktı Trans birey cinayetinde sanığın ''cinsel saldırı'' iddiası kurgu çıktı Erdoğan bahis skandalı için sessizliğini bozdu: ''Hayrete düştüm'' Erdoğan bahis skandalı için sessizliğini bozdu: ''Hayrete düştüm'' Güllü'nün cinayet şüphelisi tutuklu kızı Tuğyan'a attığı mesajlar kahretti! Güllü'nün cinayet şüphelisi tutuklu kızı Tuğyan'a attığı mesajlar kahretti! Cumhurbaşkanlığı'nda ''Mehmet Akif Ersoy'' depremi: Görevinden istifa etti Cumhurbaşkanlığı'nda ''Mehmet Akif Ersoy'' depremi: Görevinden istifa etti Yine eski sevgili dehşeti! Genç kadına pusu kurup kurşun yağdırdı Yine eski sevgili dehşeti! Genç kadına pusu kurup kurşun yağdırdı
Messi'yi göremeyen taraftar stadyumu savaş alanına çevirdi! Messi'yi göremeyen taraftar stadyumu savaş alanına çevirdi! Dünyada sadece 8 tane var! Türkiye'nin doğa harikası jandarmaya emanet Dünyada sadece 8 tane var! Türkiye'nin doğa harikası jandarmaya emanet İslam Memiş'ten 2025'te şov yapan gram altın ve gümüş için kritik uyarı İslam Memiş'ten 2025'te şov yapan gram altın ve gümüş için kritik uyarı İstanbul'da korkunç olay: 100 metre arayla 2 ceset bulundu İstanbul'da korkunç olay: 100 metre arayla 2 ceset bulundu MHP'li Adan, AK Partili vekile sert çıktı: ''Kimi döveceksin, böyle bir şey olur mu?'' MHP'li Adan, AK Partili vekile sert çıktı: ''Kimi döveceksin, böyle bir şey olur mu?'' Türkiye'nin tescilli Avrupa güzeli, Kemal Sunallı Tokatçı'nın Eminesi'nin son hali herkesi şaşırttı Türkiye'nin tescilli Avrupa güzeli, Kemal Sunallı Tokatçı'nın Eminesi'nin son hali herkesi şaşırttı Çocuklarımızın elinden düşürmediği o yiyecekler burada üretiliyormuş! Çocuklarımızın elinden düşürmediği o yiyecekler burada üretiliyormuş! Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim! Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim! Şimdi de erotik yapay zeka geliyor: Testler de geri sayım da başladı! Şimdi de erotik yapay zeka geliyor: Testler de geri sayım da başladı!