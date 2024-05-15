Cumhurbaşkanlığı'ndan ''aile'' genelgesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailenin korunması ve güçlendirilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aileye sahip çıkmanın, insana ve insanlığın istikbaline sahip çıkmak olduğu bilinciyle ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik bütüncül ve sistematik faaliyetleri hayata geçirmekte kararlıyız. Bu doğrultuda bugün, 15 Mayıs Uluslararası Aile Gününde ilan edeceğimiz ve ilk olma niteliği taşıyan, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın, ailelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'ın duyurduğu genelgede ise "Geçmişten günümüze insanın var olma sürecinin kadim dayanağı olan aile, kültürel ve tarihsel kimliğin kuşaklar arasında aktarılmasını sağlayan bir köprü olarak geleceğimizin en kıymetli hazinesidir. Aile kurumunun günümüzde karşı karşıya kaldığı sorunların çeşitlenmesi nedeniyle ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik bütüncül ve sistematik önlemlerin alınması elzemdir. Bu itibarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' hazırlanmıştır. Söz konusu vizyon belgesi ve eylem planının etkin olarak uygulanması ve izlenmesini teminen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu teşkil ettirilmiştir" ifadeleri yer aldı.