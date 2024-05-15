  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhurbaşkanlığı'ndan ''aile'' genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan ''aile'' genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan ''aile'' genelgesi
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailenin korunması ve güçlendirilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aileye sahip çıkmanın, insana ve insanlığın istikbaline sahip çıkmak olduğu bilinciyle ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik bütüncül ve sistematik faaliyetleri hayata geçirmekte kararlıyız. Bu doğrultuda bugün, 15 Mayıs Uluslararası Aile Gününde ilan edeceğimiz ve ilk olma niteliği taşıyan, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın, ailelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'ın duyurduğu genelgede ise "Geçmişten günümüze insanın var olma sürecinin kadim dayanağı olan aile, kültürel ve tarihsel kimliğin kuşaklar arasında aktarılmasını sağlayan bir köprü olarak geleceğimizin en kıymetli hazinesidir. Aile kurumunun günümüzde karşı karşıya kaldığı sorunların çeşitlenmesi nedeniyle ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik bütüncül ve sistematik önlemlerin alınması elzemdir. Bu itibarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' hazırlanmıştır. Söz konusu vizyon belgesi ve eylem planının etkin olarak uygulanması ve izlenmesini teminen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu teşkil ettirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

 

 

Etiketler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ailenin korunması ailenin korunması genelgesi recep tayyip erdoğan genelge
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Millet çamura battı, vekili galoşla sahada... Millet çamura battı, vekili galoşla sahada... Sokak ortasındaki üniversite cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Sokak ortasındaki üniversite cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı ''Bu pazar genel seçim olsa...'' seçim anketinde dengeler değişti ''Bu pazar genel seçim olsa...'' seçim anketinde dengeler değişti Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu İstanbul'da araç yayaların arasına daldı: Yaralılar var İstanbul'da araç yayaların arasına daldı: Yaralılar var Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi Bu görüntüler NatGeo Wild'tan değil, Sivas'tan geldi Bu görüntüler NatGeo Wild'tan değil, Sivas'tan geldi Dolar, Euro ve altın... Piyasalar gerilmiş yay gibi Dolar, Euro ve altın... Piyasalar gerilmiş yay gibi AK Partili seçmenin oy verdiği parti belli oldu AK Partili seçmenin oy verdiği parti belli oldu ABD Dışişleri Bakanı Ukrayna'da sahneye çıktı, şarkı söyledi ABD Dışişleri Bakanı Ukrayna'da sahneye çıktı, şarkı söyledi