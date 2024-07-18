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Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'ye atandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'ye atandı
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanırken, pek çok bakan yardımcısı da görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinedeki değişikliğin ardından Külliye'de de dikkat çeken değişikliklere gitti.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanırken, Kıratlı'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koltuğuna ise Hakkı Susmaz getirildi.

Tokat Valiliğine, İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı.

BAKAN YARDIMCILARI GÖREVDEN ALINDI

Erdoğan'ın yaptığı görevden almalar ve atamalar şu şekilde:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Veli Tunçez, TOKİ Başkanlığına ise Mustafa Levent Sungur atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı, yerine ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.

Etiketler Doç. Dr. Metin Kıratlı AYM aym üyeliği anayasa mahkemesi recep tayyip erdoğan atama görevden alma
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