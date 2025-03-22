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Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken açıklama: ''Çok geç olmadan geri dönün''

Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken açıklama: ''Çok geç olmadan geri dönün''
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP lideri Özel'in sokak çağrısının ardından çıkan olaylarla ilgili olarak "Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir" uyarısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Saraçhane eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı olmadığı gibi, herkesin çeşitli aşamalardan oluşan yargı süreçlerinde kendisini savunma hakkı bulunmaktadır. Siyasi mücadelenin yapılacağı meşru zeminler de bellidir. Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir. Yolsuzluk suçlamalarına cevap vermek yerine, hadsiz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edilmesi milletimizin vicdanında mahkum edilecektir. Bu seviyesiz siyaset toplumsal kutuplaşmayı artırmaktan ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumundan başka anlam taşımayacaktır."

 

Etiketler cevdet yılmaz Cumhurbaşkanlığı protesto eylem gösteri
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