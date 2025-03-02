Cumhurbaşkanlığı'ndan ''milli çözüm süreci'' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor, 20’nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor” iddiaları yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'İmralı' süreciyle ilgili iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Özel'in "iktidarın terör örgütü PKK lideri teröristbaşı Abdullah Öcalan'la 1 yılı aşkın süredir müzakere yürüttüğü" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın çağrısının perde arkasına ilişkin bir yılı aşkın süredir müzakerelerin yürütüldüğünü, görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, dört kişilik bir heyetin eşlik ettiğini belirterek "Sizin bilginizle Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay'dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak" diyen Özel, "Olursa sahiplenirim, iyi sonuçlar olursa bana yarasın, kötü sonuçlar olursa uzak durayım. Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil. Bir iş bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın, cesaretini göstereceksin. Millet sana bunun görevini vermiş, yetkisini vermiş. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli ajanda pazarlıklarının kenarda hiçbir şey yokmuş gibi meseleyi edilgen bile değil, korkak bir şekilde bir yerden izleyip bütün siyasi riski ortağının sırtına yükleyip buradan bir avantaj çıkarsa gidip nemalanırım demesini son derece samimiyetsiz buluyoruz." demişti.

İletişim Başkanlığı Özel'i yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme gelen "Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor" iddialarına yönelik bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Öcalan’ın 'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı' karşılığında Devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir" denildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması şöyle:

"Terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik yaptığı çağrı için ortaya atılan 'Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, Yüksek Hakimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor' iddiaları kesinlikle doğru değildir.

Öcalan’ın 'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı' karşılığında Devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir.

'Terörsüz Türkiye'ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir."