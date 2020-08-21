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  3. 21 Ağustos 2020 13:07

Cumhurbaşkanlığı'ndan ''müjdeler olsun'' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan ''Müjdeler Olsun'' paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ''müjdeler olsun'' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye dakikalar kala, bir heyecanlandıran paylaşım da İletişim Başkanı Altun'dan geldi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Altun, 'Müjdeler olsun' etiketi ile şu notu düştü:

"Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. #MüjdelerOlsun"

Kısa bir süre önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir paylaşım gelmişti. Bakan Albayrak da "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadelerini kullanmış ve #MüjdelerOlsun etiketini eklemişti.

 

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twitter , iletşim başkanı fahrettin altun
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