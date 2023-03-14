Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medyadaki ''un kurdu'' iddiası için açıklama

Sosyal medyada yer alan “gıda ürünlerinde un kurdu kullanıldığı” iddiası, Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, basında yer alan “un kurdu” iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medyada “Gıda ürünlerine un kurdundan elde edilen toz katılıyor” şeklinde yapılan paylaşımlar, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bülteninde konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de, un kurdunun gıda olarak kullanımı yasaktır ve izin verilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Avrupa Komisyonu, un kurdu ve çekirgenin ardından cırcır böceğinin de gıdalarda belli miktarda kullanılabilmesine onay verse de Türkiye’de böyle bir uygulama söz konusu değildir.

‘Türkiye’de ekmek, makarna, salça ve meyve suyu gibi ürünlere un kurdundan elde edilen toz katılıyor’ iddiası gerçek dışıdır.”