Cumhurbaşkanlığı'ndan ''teknoloji kullanımını sınırlandırın'' talimatı

2020 yılında 16-74 yaş aralığında internet kullanımının yüzde 79'a yükseldiği belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşlara teknoloji kullanımını sınırlandırma çağrısında bulundu.

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, teknolojik aletlerin kullanımında aşırıya kaçılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Hazırlanan raporda dört önemli öneri yer aldı. Tavsiyeler şöyle:

-Bilgisayar, tablet ya da telefon gibi teknolojik cihazların ekran kullanım sürelerini takip edin.

-Aileniz ya da arkadaşlarınızla vakit geçirdiğiniz zamanlarda dijital cihazları acil durumlar dışında kullanmayın.

-Çalışacağınız dönemi ve boş zamanlarınızı iyi belirleyin. Belirlediğiniz boş zaman dilimi içerisinde, teknolojik cihazları eğlenmek için kullanın.

-Dijital oyunlarda, internet ya da sosyal medya platformlarında ne kadar zaman geçirdiğinizi takip edin. Aşırıya kaçmamak için kendinizi sınırlandırın.

Raporda vatandaşların kullandığı teknolojik aletlerin kontrol altında olması gerektiği de vurgulandı. Bu kapsamda yapılan önerilerin günlük hayatta zamanın iyi kullanılması için uygulanması gerektiği anlatıldı.

Bunların yanı sıra pandeminin de etkisiyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknolojik aletlerin kullanımı artarken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılında 16-74 yaş aralığında internet kullanımının yüzde 79 olduğunu açıklamıştı. Yine araştırmaya göre 2019 yılında evden internet erişimi yüzde 88 iken bu oranın 2020 yılında yüzde 90’lara çıktığı belirlenmişti.

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