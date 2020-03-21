Cumhurbaşkanlığı'nın 19 tedbirine karşılık halkın 11 isteği açıklandı!

Yetkililerin koronavirüs salgını için evde kalın çağrısının ardından, hükümetin 18 Mart Çarşamba günü açıkladığı ekonomik tedbir paketine tepkiler büyüyor.

Çünkü açıklanan pakette, insanların evde kalıp kendilerini izole etmesinin istenmesinin yanından vatandaşa verilecek ekonomik desteklerin pek yer almadığı görüldü.

Ekonomik tedbir paketine bir tepkide Tüketiciyi Koruma Derneğinden (TükoDer) geldi.

TükoDer’den yapılan yazılı basın açıklamasında, salgına karşı alınan radikal kararların yanında halkın ekonomisi ile ilgili de radikal kararların alınması gerektiği vurgulanıyor. Açıklamada 11 maddeden oluşan HALKIN EKONOMİK TEDBİR PAKETİ başlığı altında alınması gereken kararlar yer alıyor.

İşte TükoDer’in uyulmasını zorunlu kıldığı yeni ekonomik tedbir paketi:

– HALKIN EKONOMİK TEDBİR PAKETİ –

Korona virüsü tüm dünya için olduğu gibi ülkemiz için de ciddi bir boyut aldı. Sağlığımız ve hatta yaşamımız tehlike altında. Hayat, özellikle İstanbul olmak üzere yurt genelinde belli şehirlerde durma noktasına geldi. Evlerden çıkılmaması konusunda doğru yöndeki telkinler çalışma hayatının da durması anlamına geliyor. Esnaf dükkanları, kafeler, büfeler, eğlence yerleri, lokantalar, sanatsal mekanlar, ofisler, bürolar, şirketler ve daha birçok yer kapalı durumda.

Sağlık, hepimiz için bir numaralı konu. Öncelikle herkesin virüsle mücadelede başarılı olması ve sağlıklı olması amacımız ve isteğimiz.

Bununla beraber, hayatın durması demek, günlük çalışması ile para kazananların, üretmezse para kazanamayacakların, yüzlerce sektörde milyonlarca insanın cebine, kasasına para girmemesi demektir. Bu da aileleri ile birlikte milyonlarca insana tekabül etmektedir. Yani vücudumuzun hayatta kalması kadar, ekonomimizin de ayakta durması önemli. Zira para kazanılmazsa başka bir açıdan da hayatta kalamayacağımız aşikar.

Şu an mücadele ettiğimiz virüsle ilgili olan en önemli konu virüsün yayılmaması için kendimizi izole etmek, evde durarak birbirimizle temastan uzak kalmak.

İşte insanların evde durması, virüsün yayılmaması isteniyorsa, insan hayatının önemi vurgulanıyorsa bugün halkın ekonomisi ile ilgili olarak da radikal kararlar alınması şarttır.

Geçtiğimiz gün açıklanan ekonomik tedbir paketinde halk yoktur, esnaf yoktur. Bir yandan evden çıkılmaması önerilirken, diğer yandan İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı indirilmektedir. Konut kredisinde kredi alma oranının arttırılmasının virüs ile ne ilgisi vardır bu ise hiç anlaşılmamaktadır. Açıklanan Ekonomik Koruma Tedbirleri patronlara 100 Milyar TL sunarken halka sadece kolonya ve maske öngörmektedir.

Halkın ise ekonomik tedbir olarak beklentileri daha farklıdır.

Aşağıda tüketiciler yani 83 Milyon Halk için beklenen “Ekonomik Tedbir Paketi” mevcuttur. Bu paketle, hem herkes evde durup virüsün yayılması önlenerek hayatta kalacak hem de herkes ekonomik olarak hayata tutunacaktır.

Artık bir nevi savaş koşullarındayız. Bu dönemlerde, devletin kasasından giden paranın da diğer tüm desteklerin de hesabının tutulmayacağı aşikardır.

MEVZU HAYATTIR, BİR KİŞİNİN DAHİ DAHA HAYATINI KAYBETMEMESİDİR

Buna göre, 83 Milyonun haklı ve meşru talepleri ile oluşan Halkın Ekonomik Tedbirleri şunlardır :

1) Halkımızın temel tüketim kalemlerinde, gıda, temizlik, ısınma, yakıt/akaryakıt, elektrik, su başta olmak üzere, özellikle son 2 yılda yapılan zamlar derhal geri çekilecek. 1 sene boyunca bu kalemlerde herhangi bir zam yapılmayacak.

2)Temel tüketim kalemlerinde, gıda, temizlik, ısınma, yakıt, elektrik, su başta olmak üzere tüm vergiler kaldırılacak.

3)Kredi Kartı, Kredi ödemeleri ve bankalara karşı olan her türlü borç ile Elektrik, Su, Doğalgaz, Cep Telefonu faturaları virüsün tehlikesi bitene kadar ertelenecek. Bu ödemeler süreç sonunda yapılandırmaya tabi tutulacak.

4)Virüsle mücadele boyunca elektrik, su, doğalgaz faturalarının yarısı devlet ya da tedarikçi şirketler tarafından karşılanacak. Herkesin iletişimi için internette sınırlamalar kaldırılacak.

5)Devlete karşı olan her türlü borç, virüsün tehlikesi bitene kadar ertelenecek. Bu ödemeler süreç sonunda yapılandırmaya tabi tutulacak. Süreç boyunca hiçbir işletmeden Vergi, SGK primi, Resim, Harç alınmayacak.

6)Vatandaşın kira ödemeleri ertelenecek, bu yönde düzenlemeler çıkarılacak, mülk sahipleri kira garantisi ile korunacak ya da bu kira ödemeleri devlet tarafından bizzat yapılacak.

7)İşten çıkarmalar yasaklanacak. İşverenlere, SGK primi, kira ve maaş yardımı yapılacak. İşsiz vatandaşlarımız için İşsizlik Sigorta Fonundan ek yardım yapılacak. Öğrencilere virüsle mücadele boyunca belirlenen miktarda aylık ödeme yapılacak.

8)Çek ve Senetlerin vadeleri ertelenecek, çek ve senet veren işyerleri için yardımlar yapılacak.

9)Sağlık çalışanlarına ek mesai ücreti verilecek, özlük haklarına ve sosyal hayatlarına dair ek haklar verilecek. Çocukları olanların ücretsiz kreş/bakım ihtiyacı karşılanacak. Çalıştıkları yerlere yakın tüm otellerde ücretsiz konaklama imkanı verilecek.

10)Hayatı idame ettirmek için gerekli mal ya da eşyayı üreten yerler dışında kalan ve belirli bir sayının üstünde yoğun sayıda çalışanı olan işyerleri başta AVM’ler olmak üzere kapatılacak. Buralarda çalışanların işten çıkarılması önlenecek ve işverenlere SGK primi, kira ve maaş yardımı yapılacak.

11)Çiftçinin, üreticilerin, hayvancılık yapanların yukarıda sayılan tedbirler dahilinde borçları ertelenecek ve bu kişiler desteklenecekler.

Yukarıda sayılan maddeler Halkın Ekonomik Tedbir Paketi ismiyle sunulmuş olsa da devleti yönetenlerin derhal ilan etmesi açısından uygun bir haldedir. Bu tedbirler her şey çok geç olmadan derhal açıklanmalı yoksa halkın geniş kesimleri virüs kaparak hayatlarını kaybedecektir.

Tüm tüketicilerin, yani 83 Milyon halkın haklarını savunan Tüketiciyi Koruma Derneği olarak devleti yönetenlere ACİL çağrımız ve önerimizdir. Saygılarımızla.

TükoDer Merkez Yürütme Kurulu