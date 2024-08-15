Cumhurbaşkanlığı'nın AK Partili Belediyelere 45'er milyon TL'lik ''bağış''ı belgelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanlığı'nın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul'daki tüm AK Partili ilçe belediyelerine toplamda 1 milyar 80 milyon TL, belediye başına ise 45'er milyon TL "bağış" yaptığını söylemişti. Yapılan "bağış"ların banka dekontları ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı’nın gündeme getirdiği ‘SGK borçları’ tartışmasına cevap verdiği açıklamasında, iktidarın kamu kaynağını kullanarak seçim çalışması yaptığını söylemişti.

31 Mart öncesinde Cumhurbaşkanlığı kanalıyla İstanbul’da AK Partili 24 ilçe belediyesine 45’er milyon TL’lik seçim yardımı yapıldığını söyleyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın sadece Cumhur İttifakı ortağı olan MHP’nin elindeki Silivri Belediyesi'ne verilmediğini belirtmişti.

Dekontlar ortaya çıktı

31 Mart’tan sonra çoğu CHP’nin kazandığı belediyelere aktarılan 45’e milyonun belgesinde ‘Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ yazıldığı görüldü.

Devlet bankaları aracılığıyla havale olarak aktarılan paranın açıklama kısmında ‘Bağış’ tanımının yapılması ise dikkat çekti.

Karar gazetesinden Sema Kızılarslan haberine göre, bazı eski AK Partili belediye başkanları iddiayı kabul etmezken, CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, Tuzla Belediye Başkanı Bingöl ve Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, aktarılan kaynağı doğruladı.

İşte o belgeler:

İmamoğlu ne demişti ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 Ağustos'ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“5 Ocak 2024 günü Çekmeköy Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı’ndan 45 milyon lira yardım talebinde bulunuyor. Benim aklıma gelmez Cumhurbaşkanlığı’ndan yardım istemek. Biz, Cumhurbaşkanlığı’ndan ancak metro yapmak için bir imza isteriz. Seçimden hemen önce gönderiliyor bu para. Bu para gönderildiğinde Çekmeköy Belediyesi’nin sigorta ve vergi borcu yaklaşık 100 milyon lira. Devlete borcu varken yine devletten üstelik de geri ödemesiz 45 milyon lira niye ödeniyor? Aynı şekilde Ocak 2024’te yine hemen seçimden önce Beyoğlu Belediyesi’ne de 45 milyon lira gönderildi. 2022 Aralık ayı ile Ocak 2024 arasındaki 13 aylık sürede Cumhurbaşkanlığı’nın Beyoğlu Belediyesi’ne yolladığı hibe, 70 milyon lira. O esnada Beyoğlu Belediyesi’nin kamu kurumlarına borcu 198 milyon lira. Benim aklıma gelmez yardım istemek. Türkiye’deki bütün belediyeler pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı’na yazı yazıp yardım talep etsin o zaman. SGK borcunuz kadar yardım isteyin, onlar gibi yapmayın, gelen yardımla da SGK borcunuzu ödeyin. Geleceğine de inanıyorum. Sadece Çekmeköy, Beyoğlu değil; İstanbul’daki AK Partili tüm belediyelere seçimde harcanmak üzere aynı tarihlerde 45 milyon lira hibe gönderilmiş. Bir tek Silivri Belediyesi hariç. Biliyorsunuz, orada MHP vardı. Ortaklarına göndermemişler. Trajikomik. Güldüğüme bakmayın, içim acıyor. 24 ilçe belediyesine seçim için 1 milyar 80 milyon lira para göndermiş Cumhurbaşkanlığı. Bir o kadar da İBB Başkan adaylarına göndermişlerdir, şimdiki Bakana. Seçimi kaybetmemiş, Bakan yaptılar. Seçimi o kaybetmediyse kim kaybetti, siz söyleyin. Dilinize doladığınız iştirak borcumuz işte bu kadar zaten. Bu anlattığım işlemlerdeki, halka hizmet değil; partime hizmet, şahsıma hizmet mantığını görüyor musunuz? Biz işte buna karşıyız. Biz partisine bakmadan halka hizmet etmeye talibiz.”

Karar Gazetesi