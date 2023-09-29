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''Cumhurbaşkanlığı'nın kaç aracı var'' sorusuna tepki çeken yanıt

''Cumhurbaşkanlığı'nın kaç aracı var'' sorusuna tepki çeken yanıt
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CHP'li milletvekili Aliye Timisi Ersever'in Cumhurbaşkanlığı envanterindeki otomobil, uçak ve diğer ulaşım araçlarının sayısına yönelik soru önergesine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "Hizmet için ne kadar gerekiyorsa o kadar uçak var" yanıtı geldi.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, 2013, 2022 ve 2023 yıllarında Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan otomobil, uçak ve diğer ulaşım araçlarının sayısını sordu.

Meclis'e soru önergesi sunan Ersever, “Söz konusu tarihlerde bu araçların satın alınma ya da kiralanma tarihleri ile araç türlerine göre dağılımları nedir? Satın alma ve kiralamalar hangi tarihte ne usulle yapılmıştır? Satın alma veya kiralamalara ilişkin bedeller nedir?” sorularını yöneltti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ersever'in soru önergesine tek cümlelik bir yanıt verdi:  “Cumhurbaşkanlığı hizmetleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda tasarruf ilkelerine riayet edilerek, hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir.”

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