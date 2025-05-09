Cumhurbaşkanlığı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayları listesinde sürpriz isimler

Eğer bir erken seçim kararı alınmazsa Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı için Ankara kulislerindeki "iktidarın yeni Cumhurbaşkanı adayı" tartışmalarında yeni perde... Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı'nda bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adı geçen muhtemel adaylar ortaya çıktı.

Eğer bir erken seçim kararı alınmazsa Türkiye bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın 2028 yılında seçecek... Ancak bu seçimde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olamayacak.

Erdoğan'ın tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı için Ankara kulislerinde iktidarın yeni adayının kim olacağı tartışmaları sürüyor.

Bu tartışmalar sürerken DW Türkçe'den yer alan ve Siyaset Bilimci Burak Bilgehan Özpek'in Daktilo1984 yayınındaki konuşmasına atıf yapılan haber dikkat çekti.

Özipek açıklamasında "Başkanlık aileden birisine mi devredilecek yoksa aile bağlantısı olmayan ama sistem içinden birisine mi?" sorusunun gündemde olduğunu belirtti.

Özipek'in açıklamalarına göre Erdoğan sonrası için zaman zaman gündeme gelen isimler ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar olarak sıralanıyor.

DW Türkçe